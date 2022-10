Insegue la ex e la sperona, 53enne ai domiciliari: 'L'ho tamponata per sbaglio'

Cronaca

Rimini

| 12:50 - 17 Ottobre 2022



É ora ai domiciliari il 53enne di origine dominicana, da anni residente nel riminese, arrestato dai carabinieri giovedì scorso (13 ottobre) dopo un inseguimento in automobile all'ex compagna. Questa mattina (lunedì 17 ottobre) è arrivata la convalida dell'arresto e in Tribunale il 53enne, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi, ha spiegato di aver tamponato in retromarcia la vettura della ex per un errore: aveva la vista offuscata dallo spray al peperoncino spruzzatogli contro dalla ragazza, intenzionato ad allontanarlo dall'abitacolo della sua auto, all'interno della quale avevano avuto un confronto: lui, mosso dalla gelosia per le relazioni sentimentali della donna, dopo averla raggiunta in auto, le aveva tirato una bottiglia contro il finestrino, per poi colpire lo stesso con dei pugni. Da quanto emerso comunque l'uomo non ha messo le mani addosso alla donna, ma dopo la fine del loro rapporto, ha iniziato a tempestarla di messaggi. Le accuse per il 53enne sono gli atti persecutori, le lesioni (la ex compagna è stata portata in pronto soccorso e dimessa con 10 giorni di prognosi) e la resistenza a pubblico ufficiale.