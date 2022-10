Un successo la Festa del Borgo Sant’Andrea che si è chiusa domenica

Attualità

Rimini

| 12:25 - 17 Ottobre 2022

Le immagini della festa.

Si è chiusa ieri sera (domenica 16 ottobre) la Festa del Borgo Sant’Andrea dopo tre giornate all’insegna della partecipazione e del divertimento. Un success, con oltre 25mila presenze al giorno, per un appuntamento che è tornato in città dopo tanti anni di pausa. Lo scioglimento dell’associazione che in passato realizzava la festa e la pandemia avevano per troppo tempo impedito l’organizzazione di questo evento. Le Acli riminesi hanno raccolto il testimone, preparando una festa aperta a tutti, con iniziative che volevano soddisfare ogni gusto, intitolandola “L’arte, le storie e i buoni sapori”. La formula ha avuto successo.

I tanti spettacoli hanno ricevuto gli applausi del pubblico, gli incontri culturali hanno registrato il tutto esaurito, le attività per i bambini sono state seguite da numerose famiglie, i punti di ristoro sono stati presi d’assalto, i mercatini hanno incontrato l’interesse delle persone che passeggiavano nelle vie del quartiere.