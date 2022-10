In diretta da Londra al cinema Tiberio di Rimini in scena 'La Bohème'

Eventi

Rimini

| 12:20 - 17 Ottobre 2022

Al Cinema Tiberio di Rimini giovedì 20 ottobre alle ore 20.15 in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) è in programma l’opera La Bohème di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.



Il capolavoro di Puccini ha incantato il pubblico fin dalla sua prima rappresentazione nel 1896, diventando rapidamente una delle opere più rappresentate al mondo.



La produzione di Richard Jones propone le superbe luci di Mimi Jordan Sherin e le splendide scenografie e costumi di Stewart Laing, che si snodano a partire da una gelida soffitta che evoca perfettamente la Parigi di fine secolo.



Una storia d’amore senza tempo, un’opera perfetta per gli appassionati di cinema e una delizia anche per gli spettatori più esperti: il direttore Kevin John Edusei debutta alla Royal Opera dirigendo un cast internazionale con la soprano americana Ailyn Pérez nel ruolo di Mimì, il tenore peruviano Juan Diego Flórez nel ruolo di Rodolfo, il baritono moldavo Andrey Zhilikhovsky nel ruolo di Marcello, la soprano austro-americana Danielle de Niese nel ruolo di Musetta, il baritono britannico Ross Ramgobin nel ruolo di Schaunard e il basso-baritono britannico Michael Mofidian in quello di Colline.