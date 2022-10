Il riminese Giacomo Musone entra a far parte del gruppo sportivo della Marina Militare

Sport

Rimini

| 11:43 - 17 Ottobre 2022

Giacomo Musone.

Raggiungere questo obbiettivo è stato il giusto coronamento di un percorso iniziato da bambino al Club Nautico Rimini. Seguendo le orme del padre, Andrea, anche lui velista di buon livello, Giacomo Musone ha fatto i primi passi sulle derive del Cnr, passando poi sul Laser (ora Ilca), percorrendo una interessante carriera agonistica che lo ha portato al raggiungimento di ottimi risultati, per arrivare a far parte del gruppo sportivo della Marina Militare, dove è entrato prestando giuramento, lo scorso mese di settembre.



Sotto la guida del suo allenatore da sempre, Fabio Emiliani, ed il coordinamento tecnico di Gabrio Zandonà, Giacomo Musone, unico atleta del gruppo sportivo della Marina Militare della classe Ilca 7, ha già portato a casa un importante successo, vincendo il 16 ottobre 2022 una tappa dell’Italia Cup che si è disputata a San Benedetto del Tronto.

Obbiettivi futuri per il biennio 2022-2023: portare in alto i colori azzurri, della Marina Militare e della sua città, Rimini, mettendo a disposizione la sua grande esperienza insieme agli strumenti e alle persone di altissimo livello dalla Marina Militare.



Per Giacomo questo è un grande motivo di orgoglio, come ha dichiarato alla fine dell’Italia Cup 2022. Adesso lo attendono nuovi e importanti sfide: il Cico, il Campionato Europeo oltre ad altre manifestazioni di livello internazionale, per le quali si sta preparando quotidianamente a ritmo serrato.



Dopo aver lottato per la qualificazione alle precedenti Olimpiadi, ora, con la maturità acquisita e con ancora maggiore impegno e supporto, arriveranno certamente risultati di più alto livello.