Rimini, nuova accessibilità in zona Padulli: ecco tutti gli interventi programmati

Attualità

Rimini

| 11:06 - 17 Ottobre 2022

Immagine di repertorio.

Il 24 partono gli interventi in via Tosca per migliorare l'accessibilità della zona Padulli attraverso una serie di interventi che hanno l'obiettivo di collegare in sicurezza il quartiere Padulli con la Statale 16 e di compattare la città a mare e a monte dell'Adriatica.



Entrano dunque nel vivo i lavori, già iniziati nella loro fase preliminare nel mese del luglio scorso - che prevedono la realizzazione del prolungamento di via Tosca che, con un nuovo ponte sul Fosso Mavone posto in adiacenza alla Statale Adriatica, permette di realizzare il collegamento, mediante una nuova rotatoria, con la viabilità del nuovo accesso allo stabilimento ex-Valentini, consentendo così un accesso diretto del quartiere Padulli sulla SS16.



Nel programma delle opere è prevista anche la realizzazione di un percorso pedonale protetto lungo il lato monte della via Tosca fino alla via Padulli e il ripristino della pista ciclopedonale che collega i Padulli al centro della città, attraverso la traslazione della pista ciclabile di sottopasso alla Statale 16 lato monte della nuova strada e lo spostamento lato mare della pista ciclabile esistente sulla via Tosca.



Le opere (previste nel Lotto C) vanno a completare gli interventi già realizzati nel 2020 (con il lotto A e B) che hanno visto la realizzazione della nuova rotatoria sulla Statale Adriatica all'altezza degli stabilimenti Valentini, del ponte sul Deviatore Ausa e della rotatoria urbana sulla Via Aldo Moro.







Per illustrare le fasi dei cantieri, le tempistiche e l'impatto sulla viabilità, l'amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico, aperto alla cittadinanza, mercoledì 19 ottobre alle ore 20,30 presso la sede della scuola primaria Mario Lodi in via Padulli 34, al quale saranno presenti l'assessora alla mobilità Roberta Frisoni, l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli e il dirigente infrastrutture e qualità ambientale del comune di Rimini, Alberto Dellavalle e il dirigente del settore mobilità Carlo Michelacci.







Il progetto rientra tra gli interventi dedicati alla messa in sicurezza della Statale 16 Adriatica in corrispondenza del centro abitato di Rimini, finanziati attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro.