Cammino di Santiago de Compostela, Paolo Righi racconta la sua esperienza

| 11:03 - 17 Ottobre 2022

Paolo Righi.

Martedì 18 ottobre alle 21, il celebre “Cammino di Santiago de Compostela” sarà al centro della serata ospitata al Club Nautico di Rimini. Protagonista Paolo Righi" in un racconto sull’esperienza personale conclusa in agosto e da lui stesso descritta “…un viaggio verso la versione migliore di me stesso”. Un appuntamento a ingresso libero, introdotto dal vice presidente del Club Andrea Musone e moderata da Andrea Raggini.



Tanti racconti carichi di emozioni e immagini dedicate a questo lungo viaggio: un groviglio di passi e strade in mezzo alla natura che l’Unesco ha voluto proclamare Patrimonio dell’umanità nel 1993. “Ci sono molti mari da navigare, sicuramente il più affascinante è quello che è dentro ad ognuno di noi”. L’evento vedrà la partecipazione di Massimo Guidi (Living Sport Rimini).



L’esperienza del cammino è un’esperienza con se stessi, è un momento di raccoglimento in compagnia del proprio zaino carico di speranze, la quotidianità di ostelli a camerate, pasti frugali, ma soprattutto tanta voglia di sfidare i propri limiti per ritrovare un benessere unico nella quotidianità moderna. Decidere di camminare così tanti km è una sfida quotidiana fatta di ascolto, di silenzio, di conoscenze che nascono in mezzo alla polvere dei sentieri, condividendo le gioie delle tappe conquistate ma anche la fatica.