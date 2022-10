Attualità

Rimini

| 10:55 - 17 Ottobre 2022

La foto di un lettore.

Due carrelli della spesa sostano comodamente al parco Cervi di Rimini. Un gentile lettore, questa mattina (17 ottobre), ci ha inviato una segnalazione, unitamente a una foto scattata sul parco Cervi, in cui sono ritratti due carrelli della spesa abbandonati in mezzo al prato. "Un angolo di città che evidentemente non è apprezzato e qualcuno ha voluto lasciare una traccia della propria inciviltà".