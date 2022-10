Morciano festeggia i 140 anni dalla nascita di Umberto Boccioni

Eventi

Umberto Boccioni.

La Fondazione Umberto Boccioni, in occasione del 140° anniversario dalla nascita, dal 19 al 23 ottobre, organizza, a Morciano, l'evento: "Umberto Boccioni. Paradigma della modernità." Un programma ricco ed importante, realizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Morciano di Romagna e la collaborazione di Banca Popolare Valconca, Riviera Banca, Agenzia Treccani Emilia-Romagna e Liguria, Galleria 56 Bologna, Oltremateria, per festeggiare il 140esimo compleanno del grande artista di origine morcianese.



In occasione delle celebrazioni dedicate al 140 anniversario della nascita di Umberto Boccioni, ideate e promosse dalla Fondazione Umberto Boccioni, la Biblioteca comunale di Morciano di Romagna espone per la prima volta le lettere, in originale, indirizzate alla Città da Filippo Tommaso Marinetti, nel 1930. Un'occasione unica per riconoscere l'affetto del fondatore del Futurismo nei confronti di Boccioni e del luogo nel quale Umberto ha trascorso gli anni della sua infanzia e nel quale vivevano i suoi familiari.





"La centralità dell'opera di Boccioni – spiega Beatrice Buscaroli, Direttore Artistico del Museo TMUB, non solo all' interno del Futurismo, ma di tutta l' arte italiana ed europea, si è accresciuta durante il secolo scorso, non solo grazie alla nutrita serie di mostre e studi, ma anche grazie alla pubblicazione dei suoi scritti teorici che, anche in questo campo, lo pongono a fianco ai teorici più innovativi. Per questo la Fondazione Boccioni - col Museo che la ospita - continuano a lavorare, coinvolgendo studiosi sempre nuovi, giovani stranieri e protagonisti già affermati, come avviene in questo importante convegno che intende celebrare i 140 dalla sua nascita".



Con questo convegno intendiamo inviare a tutti un messaggio forte di arte e cultura, di bellezza e creatività, indirizzato soprattutto ai giovani, – afferma Cardellini – ma di cui ognuno di noi ha bisogno, per riscoprire valori assopiti, per far affiorare proprie capacità, per arricchire la nostra interiorità. Un grazie a Umberto Boccioni, più che mai presente, è doveroso."