Tafferugli tra le tifoserie prima della partita Rimini Vis Pesaro

| 10:36 - 17 Ottobre 2022

Ci sono stati momenti di tensione nel primo pomeriggio di domenica 16 ottobre, per i tafferugli avvenuti tra tifosi in viale Settembrini, vicino all’ospedale, circa un'ora prima dell'inizio del match del campionato di serie c tra la squadra di casa e la Vis Pesaro, due formazioni i cui supporter sono divisi da una rivalità storica e già protagonisti in passato di incidenti. Per sedare lo scontro è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Sono volate urla e minacce, ma i poliziotti sono intervenuti evitando che si passasse dalle parole ai fatti. Dopo aver riportato la calma nessuno degli ultras è stato fermato ma tutti sono stati accompagnati all'ingresso delle rispettive curve per seguire la partita.