Rimini, rubano portafoglio durante il mercato. In manette tre donne

| 10:08 - 17 Ottobre 2022

Avrebbero rubato un portafogli dalla borsa di una signora ma sono state notate dai Carabinieri. In manette sono finite tre donne di origine bulgara, beccate sabato al mercato di Rimini in flagranza. Le donne sono state individuate anche grazie alle indicazioni di un Sovrintendente della Polizia Penitenziaria. I Carabinieri di Rimini in borghese hanno proceduto all'arresto. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Le tre arrestate, senza fissa dimora, sono state trattenute nelle camere di sicurezza. Verranno processate per direttissima.



I Carabinieri, nel continuare i servizi di controllo contro i reati anche in occasione dei mercati, invitano i cittadini "a fare particolare attenzione poiché non può escludersi che persone malintenzionate, approfittando delle distrazioni nonché delle calche a ridosso dei banchi, possano sottrarre i portafogli dalle borse delle signore frequentatrici delle bancarelle presenti."