Tanto Rimini nella Top 11 dell'ottava giornata del girone B di Serie C

Sport

Rimini

| 09:55 - 17 Ottobre 2022

Gabbianelli contro la Vis Pesaro (foto Zamagni Rimini FC).



Una Top 11 dalle tinte biancorosse: il Rimini schianta la Vis Pesaro mettendo ancora in evidenza i gioielli dell'attacco Santini e Gabbianelli, ma anche Laverone e Delcarro. Citazione meritatissima, tra i pali, per Zaccagno, autore di 3 parate di livello. Bene anche il sorprendente Fiorenzuola, con Quaini sempre più suo agio nel ruolo di difensore centrale e con il match winner Stronati. Con Santini, nell'attacco, ci sono anche i goleador di giornata Montalto e Corazza.



(4-3-3): Zaccagno (Rimini) - Laverone (Rimini), Quaini (Fiorenzuola), Ferrante (Recanatese), Liviero (Torres) - Gabbianelli (Rimini), Stronati (Fiorenzuola), Delcarro (Rimini) - Santini (Rimini), Corazza (Cesena), Montalto (Reggiana).

ALL. Gaburro.