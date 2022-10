Rimini, al Cinema Tiberio arriva 'Giulia' di Ciro de Caro

Eventi

Rimini

| 09:46 - 17 Ottobre 2022

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 18 e mercoledì 19 ottobre (ore 21, mercoledì anche alle ore 17, biglietti interi € 7, ridotti, € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, nell’ambito della rassegna FICE Emilia Romagna Riusciranno i nostri eroi dedicata al cinema italiano, il film "Giulia" di Ciro de Caro con Rosa Palasciano, Valerio Di Benedetto, Fabrizio Ciavoni e Matteo Quinzi.



Giulia vaga per le vie di Roma in cerca di lavoro. Priva di un’occupazione stabile, la protagonista non cede alle difficoltà del suo cammino e dimostra di volersi aggrappare fermamente alla vita. Dopo una relazione finita male, insegue un sogno illusorio di maternità desiderando allo stesso tempo sentimenti di libertà, leggerezza e amore. Con il suo zainetto in spalla, trova casa ovunque lei vada. Gli incontri che farà colmeranno le sue giornate dandole un tetto e molto sostegno. Questa torrida estate romana è, per lei, un periodo di speranza e di ripresa dove finalmente capisce che deve essere lei il motore della sua vita. Dal successo di Spaghetti Story, Ciro de Caro non fa che mettere alla prova il suo acuto talento. Per questa terza avventura cinematografica, il regista colloca la storia in un’epoca contemporanea caratterizzata da mascherine, gel igienizzanti, crisi economiche ma, soprattutto, crisi interiori.