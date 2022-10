Pattinaggio artistico, la campionessa mondiale Rebecca Tarlazzi a Riccione

Sport

Riccione

09:33 - 17 Ottobre 2022

Rebecca Tarlazzi, 13 volte campionessa mondiale di pattinaggio artistico, sceglie il Pattinaggio Artistico Riccione per un corso di alta formazione riservato agli atleti della società della perla verde.

“Conosco Rebecca e la sua famiglia da tanti anni e sono particolarmente fiera di averla a Riccione per l'alta formazione, di pattinaggio e di vita sportiva” ha commentato Gigliola Mattei, presidente di Pattinaggio Artistico Riccione.

Una domenica intensa quella che si è svolta il 16 ottobre presso le strutture del Playhall e Pattinodromo alla presenza degli atleti riccionesi capitanati dalla presidente Gigliola Mattei, Paola Giulianelli e tutti gli istruttori della società. A fare gli onori di casa l'assessore Simone Imola che ha accolto la campionessa con entusiasmo e un po' di emozione.

Accompagnata dalla mamma e celebre allenatrice Annalisa Marelli, Rebecca ha salutato i ragazzi con parole di saggezza e grande maturità: “Per ogni traguardo ci sono sempre tanti piccoli insuccessi. Non guardate le sconfitte come tragedie ma piccoli passi per arrivare alla meta e non smettete mai di credere nei vostri sogni”.

Approdata al pattinaggio per gioco, continua anche con la ginnastica quando nel 2012 Rebecca decide però che le rotelle sono il suo sport e partecipa ai campionati del mondo in coppia. Una perfezionista del pattinaggio, tenace e combattiva, vincitrice di 13 titoli mondiali. “Ogni anno ricomincio da capo, riparto con lo stesso entusiasmo verso il nuovo traguardo, non mi siedo mai sugli allori. Ho un modo molto personale di allenarmi: ascolto il mio corpo e le mie sensazioni mixandole alla tecnica che mamma

(Annalisa Marelli) mi ha insegnato. E' lo stesso modo che utilizzo quando insegno, attività che mi piace particolarmente perché mi sento di poter restituire parte del dono che ho ricevuto.”

Una campionessa di pattinaggio ma anche una giovane ragazza particolarmente sensibile e altruista, doti che la rendono davvero unica e inimitabile. Rebecca Tarlazzi sarà di nuovo a Riccione in futuro per corsi di formazione che la società Pattinaggio

Artistico Riccione aprirà a tutti gli atleti che vorranno prendere al volo questa occasione unica.