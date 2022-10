Esplode la bomboletta riparaforature mentre è in bici: salvato 51enne

Cronaca

Verucchio

| 08:31 - 17 Ottobre 2022

Una tranquilla sgambata domenicale si è trasformata in un incubo per un 51enne riminese. Una bomboletta spray di azoto liquido, di quelle usate per gonfiare le ruote, è esplosa mentre pedalava e si è poi conficcata nella gamba del 51enne. La vicenda è raccontata dal Resto del Carlino. Domenica il 51enne era in giro in bici con alcuni amici all'altezza di Ponte Verucchio. Per cause ancora al vaglio la bomboletta riparaforature, che si trovava nel borsello sotto la sella, è esplosa. Ha forato il sacchetto che la custodiva e si è piantata nel polpaccio del malcapitato ciclista. L'uomo è finito a terra, subito soccorso dai compagni di pedalata che hanno dato l'allarme. Sul posto nel giro di poco è giunta un'ambulanza del 118 che ha portato il 51enne in ospedale a Rimini. L'uomo è stato operato per estrarre la bomboletta. Secondo le prime informazioni ha subito una lesione ai muscoli del polpaccio e verrà sottoposto ad altri esami. Le sue condizioni sono, fortunatamente, meno gravi di quelle apparse agli amici al momento dell'incidente.