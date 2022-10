Incidente con la moto, amputate dita del piede a 16enne

Cronaca

| 08:15 - 17 Ottobre 2022

Un motociclista sedicenne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto l'altra notte a Serravalle di San Marino. Il ragazzo, che era in sella alla sua moto da cross, si è scontrato per cause che sono in corso di accertamento, con un'autovettura. La Polizia Civile sta indagando per rintracciare il conducente dell'auto, che non è stato ancora identificato. Il sedicenne, soccorso dai sanitari, ha riportato diverse fratture ad una gamba. Vista la gravità delle ferite, dopo un primo trasporto all'ospedale di Stato, è stato trasferito nel reparto di Ortopedia dell'Infermi di Rimini. Il minorenne ha subito l'amputazione di un paio di dita del piede destro. La prognosi al momento è di 30 giorni. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente stradale avvenuto nei pressi del centro sportivo Wonderbay.