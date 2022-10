Il mondo della cultura piange il regista e documentarista riminese Teo De Luigi

Attualità

Rimini

| 07:38 - 17 Ottobre 2022

Teo De Luigi ed Emma Petitti.

E' scomparso domenica 16 ottobre il regista e documentarista Teo De Luigi. Aveva 82 anni. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato in Rai collaborando con un altro riminese doc Sergio Zavoli nelle trasmissioni "La notte della Repubblica" e "Viaggio intorno all'uomo". Sono tanti gli argomenti di cui si è occupato durante la sua carriera dall'attualità, alla storia, allo sport. "Lo spazio che vive" è stato il suo ultimo film documentario. Un'opera dedicata al Ceis, il Centro educativo italo svizzero di Rimini fondato da Margherita Zoebeli. Ha anche pubblicato diversi libri.



Il ricordo della fondazione Margherita Zoebeli



La Fondazione Margherita Zoebeli ricorda l'amico Teo De Luigi con affetto

e anche con tanta gratitudine per averci donato "Lo spazio che vive", il suo ultimo film, dedicato al racconto del Centro Educativo Italo Svizzero e dell'opera di Margherita Zoebeli a Rimini.

Ci uniamo ai tanti amici nel ricordo e ci stringiamo alla famiglia in questo triste momento.





Il cordoglio di Emma Petitti, presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.



"Ci lascia Teo De Luigi, regista riminese che solo qualche mese fa ci ha fatto sognare grazie al suo film “Lo spazio che vive” dedicato al Ceis di Rimini e con cui ho avuto l’onore di collaborare e sostenere - commenta Petitti - .Sono sicura che la sua poesia nelle immagini e il suo modo magico di valorizzare i particolari non ci lasceranno mai e potremo ritrovarli ogni volta che ci soffermeremo a guardare le sue opere".



"La sua passione per la fotografia ha saputo infonderla nei suoi figli e così continuerà a vivere in loro e nel loro lavoro.

Ai figli Enrico e Nicola e a tutti i familiari mando le mie più sentite condoglianze per questa perdita che coinvolge l’intera comunità riminese e tutti i mondi incontrati nel suo cammino", conclude Petitti.