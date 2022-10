Basket A2, RivieraBanca a Cento si spegne nel finale (81-69)

Sport

Repubblica San Marino

| 21:11 - 16 Ottobre 2022



Una buona Rivierabanca Basket Rimini tiene testa per oltre tre quarti ai padroni di casa della Benedetto XIV Cento, ma dopo 40' sono gli emiliani ad esultare alla Milwaukee Dinelli Arena (81-69). I biancorossi partono bene ed in più occasioni sono in vantaggio contro una delle squadre più quotate del Girone Rosso, negli ultimi minuti però c'è l'accelerata decisiva da parte di Archie e compagni.

Partenza lanciata per Rimini che grazie ad un doppio Ogbeide ed alle triple di Meluzzi e Johnson costringono Mecacci al timeout (2-10 al 3'). I padroni di casa trovano la reazione grazie ai canestri pesanti di capitan Tomassini e Toscano che forzano un timeout di Ferrari (9-15 al 5'). Johnson buca ripetutamente la retina avversaria insieme a Meluzzi e Tassinari (13-24 al 7'), Zampini e Tomassini accorciano ma è un'altra bomba di Johnson a chiudere il primo quarto (22-29).

Avvio di secondo quarto tutto a marca Tramec che grazie alla tripla di Toscano ed al canestro di Marks trova il sorpasso (32-30 al 15'). Ogbeide tiene a contatto i biancorossi dalla lunetta prima che Tassinari firmi il controsorpasso da tre punti (36-37 al 18'). In chiusura di primo tempo D'Almeida pareggia dalla lunetta, Ulaneo però fa 1/2 e manda negli spogliatoi Cento avanti di una lunghezza (44-43).

Gli emiliani incrementano il vantaggio con la bomba di Archie ed un super Marks (54-46 al 25'), Rimini non si scompone e si rifà sotto col canestro di Scarponi ed i liberi di Tassinari (54-52 al 27'). Moreno replica dall'altra parte, Tassinari però segna una tripla spettacolare in contropiede che vale il sorpasso ed il timeout per Cento (56-59 al 29'). In chiusura di terzo quarto i padroni di casa acciuffano il pareggio coi liberi di Marks ed il canestro di Tomassini (69-69).

Due canestri in fila di Ogbeide siglano il vantaggio ospite ad inizio quarto periodo (65-66 al 33'), ma Archie segna sei punti consecutivi per la Tramec (71-66 al 34'). I padroni di casa accelerano ulteriormente con le bombe di Archie e Zampini per il timeout di Ferrari (77-66 al 38'), prima di gestire il risultato fino alla sirena finale (81-69).

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo sabato 22 ottobre alle ore 20.30 presso il nostro PalaFlaminio per la quarta giornata di campionato contro KLEB Basket Ferrara.



Il tabellino

Tramec Cento-RivieraBanca Basket Rimini 81-69

CENTO: Derrick Marks 20 (8/17, 0/6), Dominique Archie 13 (1/6, 3/5), Federico Zampini 13 (4/8, 1/3), Giovanni Tomassini 13 (3/3, 1/4), Daniele Toscano 7 (2/7 da tre), Matteo Berti 7 (3/3), Scott Ulaneo 6 (2/5), Yankiel Moreno 2 (1/2), Gregor Kuuba (0/1 da tre), Leonardo Baldinotti NE. All. Mecacci, Cotti, Pancotto.

RIMINI: Jazz Johnson 19 (3/11, 3/5), Andrea Tassinari 15 (2/4, 3/6), Derek Ogbeide 11 (4/9), Davide Meluzzi 9 (2/4, 1/4), Alessandro Scarponi 8 (1/3, 2/3), Stefano Masciadri 4 (2/4, 0/2), Ursulo D’almeida 3 (0/1), Marco Arrigoni (0/3), Francesco Bedetti, Simon Anumba (0/1 da tre), Elia Morandotti NE. All. Ferrari, Zambelli, Middleton.

Parziali: 22-29, 44-43, 61-61