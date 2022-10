Calcio Prima, il Riccione piega il Mondaino 2-0

Sport

Riccione

| 20:43 - 16 Ottobre 2022



Il Riccione vince la terza partita di campionato contro il Mondaino (2-0) e accorcia la classifica. I Cavalieri passano all'8 su punizione velenosa, dal vertice sinistro dell'area, di Brisigotti: Casolla in affanno svirgola in malo modo ed infila l'esterefatto Marfoglia. Prova a reagire il Mondaino con Dadi al 16' che calcia a lato in girata dal vertice sinistro dell'area piccola. Poi partita in controllo del Riccione che ha un paio di buone occasioni in contropiede non gestite al meglio.

La seconda frazione di gioco vede un arrembante Mondaino che fatica a creare occasioni da rete. Esordio in campionato di Alessandro Amati che si destreggia con disinvoltura sia tra i pali che nelle uscite alte. Cominciano le girandole delle sostituzioni ed il neo entrato Fantini si inventa un gol dei suoi: al 74' riceve palla centralmente, salta un avversario e dal limite lascia partire un missile terra aria che non da scampo all'estremo difensore ospite. La difesa del Riccione fa buona guardia negli ultimi 20 minuti e gli uomini di mister Iencinella possono festeggiare il terzo successo in campionato. La prossima domenica il derby con il San Lorenzo.



Il tabellino



Riccione: Amati A., Alberelli, Imola, Gueye (69' Cugnigni), Ioli, Bencivenga, Ndao (54' Fantini), Brisigotti (67' Magrotti), Amati B. (85' Fabbri), Klyvchuk, Capriotti (81' Dragoni). A disp: Olivieri, Fini, Mansolillo, Ingrosso. All. Iencinella.



Mondaino: Marfoglia, Ceccaroni, Muarremi, Mercuri, Casolla, Mancini E. (74' Bahiano), Guenci (59' Sanchini), Girometti, Sani (84' Mancini M.), Ottaviani, Dadi. A disp. Tullio, Tenti, Cevoli, Di Renzo, Pazzaglini, Errichiello. All. Bertuccioli.



Arbitro: Michele Giorgini di Cesena.



Reti: 8' Casolla Autogoal (M), 75' Fantini.



Note. Ammoniti; Ndao, Klyvchuk, Fantini per il Riccione. Mancini E., Sani, Dadi per il Mondaino.