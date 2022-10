Volley C femminile, Emanuel Riviera Rimini: 3-0 al Gut Chemical Bellaria

Sport

Rimini

| 20:34 - 16 Ottobre 2022

La squadra dell'Emanuel Riviera Volley.

Seconda di campionato e prima gara casalinga per Emanuel Riviera. Dopo l’amara sconfitta di misura in quel di Cervia della settimana scorsa, le ragazze di Bazzocchi (senza Fabbri, infortunata) che comunque avevano dimostrato carattere, cercano la vittoria piena con le vicine avversarie di Bellaria. E ci riescono: 3-0 0 (25-14; 25-20; 25-16).

Le avversarie, rispetto alla formazione della passata stagione, si presentano con un roster in gran parte rivisto e ringiovanito con alcune valide individualità.

L’esperienza e il mestiere delle padrone di casa, che hanno dimostrato ulteriore crescita nella preparazione, non hanno dato scampo al Bellaria: i tre set sono stati abbastanza speculari sia con il sestetto scelto dal coach come partenza, sia con i cambi effettuati nell’arco della partita in cui hanno trovato spazio tutte le ragazze del Riviera dimostrandosi pronte alla chiamata. Ci sono ancora ampi spazi di miglioramento e la coppia Bazzocchi-Briganti avrà da lavorare per limitare gli errori, spesso gratuiti, che di tanto in tanto emergono.

Anche il coach di Bellaria Balzani avrà lavoro per le sue giovani che hanno dimostrato una buona difesa, ma un attacco troppo ricco di errori. Siamo solo alla seconda gara di campionato con tutto il tempo disponibile per apportare gli opportuni miglioramenti.

Bene nel Riviera gli inserimenti delle più giovani fra cui Moras in regia, Magi in attacco e Forlani in ricezione/difesa in qualità di libero.

Rientra Orsi e, purtroppo ferma per l’infortunio capitato a Cervia, il libero Fabbri, comunque ben sostituito. Tutte hanno dato un ottimo un apporto per la vittoria finale.

Sabato trasferta a Cattolica in cui ci si attende una ulteriore crescita nel gioco e nell’unità di spogliatoio.



EMANUEL RIVIERA RIMINI: Fiorucci 5, Moras 1, Orsi 1, Catalano 1, Morelli 7, Morettini 6, Magi 10, Pasolini 8, Sangoi 6, Marconato 2, Forlani libero,

Ace: Riviera 3 – Bellaria 1. Batt. sbagliate: Riviera 11 – Bellaria 4. Muri: Riviera 6 – Bellaria 1. Attacchi vincenti: Riviera 38 – Bellaria 24. Errori: Riviera 15 – Bellaria 25. Riviera: ricezione 80% - attacco 35%

Arbitri: Garattoni e Catalano



Nella foto: in piedi da sx: coach Bazzocchi - Fiorucci #3, Sangoi #17 - Morelli #9 - Morettini #10 (K) - Marconato #19 - Fabbri #5 (L) - 2°coach Briganti

in ginocchio da sx: Orsi #7 - Catalano #8 - Forlani #13 (L) - Magi #11 - Moras #4 - Pasolini #12.