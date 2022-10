Futsal RSM: lunedì è Murata-Virtus il match di cartello

Sport

Repubblica San Marino

| 19:55 - 16 Ottobre 2022

Il Murata.





Scatta domani la terza giornata di Campionato Sammarinese di futsal con subìto scontri importanti ad alta quota. Uno dei match di cartello è Murata-Virtus, in campo alle 20:15 ad Acquaviva. Bianconeri e neroverdi sono ancora imbattuti ed appaiati a quota quattro, chi vince si inserirebbe nelle parti alte della classifica. In cima ci sono sempre Folgore e Fiorentino, entrambe a punteggio pieno.

Altro match di cartello è quello proprio dei rossoblu che nel posticipo di giovedì alle 21:15 affrontano il Tre Fiori, ancora imbattuto e a quota quattro punti. La Folgore dal canto suo ha sulla carta una sfida più agevole: domani alle 21:45 sul campo di Fiorentino se la vedrà con la Libertas: per i granata ancora nessun punto raccolto e nemmeno un gol segnato (unica squadra di tutto il campionato).







Prova ad inserirsi nella zone alte della classifica anche la Juvenes-Dogana che dopo aver riposato al primo turno ha già trovato i primi tre punti nella scorsa giornata. Domani la squadra di Zonzini affronterà il Cosmos nel derby di Serravalle (in campo alle 21:45 a Dogana). I gialloverdi, dal canto loro, sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Vuole mantenere il buon periodo di forma anche il Faetano che domani alle 20:15 a Fiorentino incontra il Tre Penne. I gialloblu vengono da una vittoria ed un pari, biancoazzurri di Città invece a quota zero e con un solo gol segnato.





Interessante anche la gara tra Domagnano e La Fiorita, in campo alle 20:15 a Dogana. I lupi giallorossi non conoscono il pari (una vittoria ed una sconfitta) mentre i gialloblu di Montegiardino sono ancora imbattuti grazie anche ad un ottima difesa (solo due reti subite). Cailungo-San Giovanni è la sfida delle parti basse di classifica: entrambe a quota zero, cercheranno di trovare i primi punti in campionato. Riposa il Pennarossa.