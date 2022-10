Meteo: ancora clima mite e tempo stabile sul riminese

Attualità

Rimini

| 19:12 - 16 Ottobre 2022

Prosegue l’ottobrata all’insegna di Alta Pressione, clima mite e tempo stabile ad oltranza nel riminese.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 16/10/2022 ore 18:10



Lunedì 17 ottobre



Stato del cielo e precipitazioni: sereno o parzialmente velato, salvo maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane sui rilievi.

Temperature: minime stazionarie comprese tra 10 e 14 gradi, massime stazionarie comprese tra 20 e 23 gradi.

Venti: deboli e di direzione variabile.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 18 ottobre



Stato del cielo e precipitazioni: perlopiù sereno, con occasionali annuvolamenti tra pomeriggio e sera sulle zone montuose.

Temperature: minime stazionarie comprese tra 9 e 14 gradi, massime stazionarie comprese tra 19 e 23 gradi.

Venti: deboli e di direzione variabile.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 19 ottobre



Stato del cielo e precipitazioni: sereno.

Temperature: minime in aumento comprese tra 11 e 15 gradi, massime in lieve aumento comprese tra 21 e 24 gradi.

Venti: deboli e di direzione variabile.

Mare: quasi calmo o poco mosso.

Attendibilità: alta.

LINEA DI TENDENZA: nei giorni seguenti il promontorio sub-tropicale tenderà ad indebolirsi, prestando il fianco ad infiltrazioni di aria più umida da Ovest. Nuvolosità dunque in progressivo aumento, pur senza precipitazioni di rilievo. Temperature che si manterranno miti.



