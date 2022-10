Calcio RSM, Tre Penne fermato dalla Juvenes Dogana (1-1)

Sport

Repubblica San Marino

| 19:10 - 16 Ottobre 2022

Non ci sono vincitori né vinti nelle sfide domenicali della sesta giornata di Campionato Sammarinese BKN301. La partita di cartello si è disputata al Federico Crescentini di Fiorentino, dove la Libertas è passata in vantaggio al primo affondo con Bucci, abile a fiondarsi su una palla vagante proposta al centro da Mingucci – tra i migliori – e battere Simoncini da due passi. Il Cosmos costruisce due opportunità con Prandelli, impreciso di testa, così come Olcese che non inquadra lo specchio sugli sviluppi di una punizione laterale. Non più irreprensibili Zulli e Loiodice, che non riescono a rimettere il punteggio in parità prima dell’intervallo. Ad inizio ripresa non trova la porta da posizione defilata Bucci, mentre il fuoco amico di Guglielmi – su un’insistita azione del Cosmos – vale l’1-1 al 65’. Di lì alla fine, nessuna delle due squadre riesce a prevalere: Olcese sbatte su Simoncini, Guidi – sul lato opposto – sul corpo di Costa. È il Cosmos a crederci di più, ma Guidi non riesce a centrare lo specchio dal limite sull’assist in acrobazia di Roberto Di Maio, quando il più sembrava fatto. Prima del triplice fischio, il tentativo in contropiede di Bucci che trova ben piazzato l’ex Aldo Simoncini.



Parità anche a Montecchio, dove Cailungo e Domagnano danno vita a una sfida dai due volti. Senza occasioni il primo tempo, dove i portieri restano pressoché inoperosi, frizzante la ripresa in cui legni e imprecisioni concorrono allo 0-0 finale. Al 50’ l’inserimento di Ceccaroli è perfetto, così come la conclusione da breve distanza che incrocia sulla traversa. Due tentativi da posizione defilata di Zonzini e Lago ci portano all’ora di gioco, quando Angelini – subentrato all’intervallo – manda in gol Fedeli, anch’egli partito dalla panchina. Tutto inutile però, in quanto l’attaccante prelevato dal Murata viene pizzicato in fuorigioco. Momento favorevole al Domagnano, che maledice la sfortuna anche al 66’ quando la bordata di Lago si stampa sul palo. Imperfetto sulla ribattuta Angelini che mastica il pallone, favorendo la presa di Benedettini. L’estremo sammarinese vince anche il successivo duello col connazionale attaccante del Domagnano. Il Cailungo è tutto nei ribaltamenti di fronte affidati a Morri e Bara, ma per Colonna il pericolo principale risulta la punizione di Senja all’80’ sulla quale si allunga in bello stile. I Rossoverdi hanno anche la palla della beffa, ma Morri arriva scoordinato sull’assist al bacio di Bara a tempo scaduto, graziando Colonna – tagliato fuori dal traversone radente.



Si interrompe ad Acquaviva il percorso netto del Tre Penne, che rischia già all’8’ sull’asse D’Angeli-Merli. Quest’ultimo sarà grande protagonista della sfida, che il club di Città prova a portare dalla sua col tiro-cross di Righini. A metà frazione Badalassi libera un destro impreciso dal cuore dell’area, mentre Pieri invoca un rigore per l’intervento di Gianmaria Borghini un minuto più tardi. La Juvenes-Dogana replica con la conclusione dei venti metri di Colonna, fuori di poco. Stesso esito del diagonale di Vandi, bravo ad inserirsi sul tiro deviato di Battistini, per sfiorare il vantaggio col destro. Rete che sembrava cosa fatta sulla zuccata di Badalassi al 41’: la sfera supera Gentilini ed incoccia sulla traversa, per poi ricadere in prossimità della linea di porta. Secondo la terna arbitrale senza varcarla del tutto: si rientra così negli spogliatoi a reti inviolate, nonostante ulteriori discese promettenti di D’Angeli e Nigretti, non sfociate in assist vincenti per questione di centimetri. I gol arrivano nella ripresa, complice anche l’innesto di Ceccaroli: l’esterno di Ceci arma il mancino di Gai, che incrocia all’angolino ma deve inchinarsi al riflesso di Gentilini. Sul fronte opposto, Merli ruba palla a Vandi sulla trequarti e mette in moto D’Angeli. Traversone con spazio per quest’ultimo che trova nel cuore dell’area Pasquinelli, bravissimo ad incrociare di testa per il vantaggio della Juvenes-Dogana al 64’. Il Tre Penne replica immediatamente, con l’azione personale di Ceccaroli che si conquista un calcio di rigore per l’intervento di Santi. Dal dischetto Righini si conferma impeccabile, trasformando il quarto penalty in cinque partite. Tutto da rifare, con una Juvenes-Dogana che continua a giocare a viso aperto: Migani deve mettere i pugni sulla botta di D'Angeli al 71’, salvandosi sul tap-in di Cevoli. È però vincente la ripartenza della Juvenes-Dogana al 79’, con Baldazzi a lanciare Eric D’Angeli che in campo aperto brucia Barretta e fulmina Migani sul primo palo. Anche stavolta, però, il nuovo vantaggio dei ragazzi di Manuel Amati dura un amen: Cibelli propone al centro un pallone che Dormi trasforma in oro, saltando Colonna e Gentilini in un fazzoletto per gonfiare il sacco con il gol del definitivo 2-2.