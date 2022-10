Calcio D, United Riccione cala il tris a Salsomaggiore (1-3)

Sport

Riccione

18:36 - 16 Ottobre 2022



Lo United Riccione passa al Francani e conquista la sua seconda vittoria consecutiva prima del derby contro il Ravenna di domenica prossima.

Prima frazione di gioco conclusa in vantaggio con rete di Ferrara che dopo soli cinque minuti firma lo 0-1 grazie ad un tiro dal limite “sporcato” da una deviazione di Singh che manda fuori tempo Galletti. Buona reazione del Salsomaggiore che dopo un giro di lancette impegna Pezzolato grazie ad un mancino di Berti e poco dopo con Morigoni che calcia dalla distanza costringendo il numero uno riccionese alla deviazione in corner.



I padroni di casa continuano a spingere e trovano il pareggio al 21’ con Orlandi: Mingiano scodella bene una punizione dalla trequarti, in area di rigore l’attaccante di testa anticipa tutti e firma l’1-1.

La squadra di Gori è però in un’ottima giornata e Padovan, al 39’, riporta avanti i suoi: Ferrara a tu per tu con Galletti in area di rigore gli calcia addosso, recupera palla sulla ribattuta e serve Padovan che a porta sguarnita firma il gol del nuovo sorpasso biancazzurro.

A calare il tris e a chiudere la sfida ci pensa Gambino dalla distanza al 14’ della ripresa, la sua conclusione si infila all’incrocio. De Sagastizabal e Cappadonna al 20’ e al 23’ provano ad impensierire Pezzolato senza esito.

Al 25’ della ripresa il Riccione ha la prima delle due occasioni che potrebbero valere il poker. Padovan mette in porta Ferrara, il numero 17 la stoppa ma calibra male il tiro senza riuscire a trovare lo specchio da buonissima posizione. Cinque minuti dopo D’Antoni se ne va a campo aperto ed entra in area di rigore, a tu per tu con Galletti calcia ma colpisce la traversa. Al 40' l’ultima occasione del Salsomaggiore per accorciare le distanze: Berti mette in porta De Sagastizabal ma il numero 9 non sfrutta l’occasione permettendo a Pezzolato di esibirsi in un altra bella parata, replicata sulla ribattuta di Coulibaly.



Il tabellino

SALSOMAGGIORE - UNITED RICCIONE 1-3



SALSOMAGGIORE: Galletti,Singh (35’st Coulibaly), Morigoni, Orlandi, Bran (39’st Furlotti), Montesi, Habachi (16’st Soumahoro), Pedretti (16’st De Sagastizabal),Mingiano (22’st Cappadonna),Berti, Brunani. A disp.: Agazzi, Lasagni, Ziliotti, Leoni. All.Cristiani



UNITED RICCIONE: Pezzolato, Contessa, Rinaldi, Benedetti, Zappa (37’st Gambino),Bellini (17’st Aboncklet),Lordkipandaze (34’st Panaioli), Ferrara (27’st D’Antoni), Padovan (42’st Scrosta), Colombo, Biguzzi. A disp.: De Fazio, Capicchioni, Ferreira, Catania. All. Gori



Arbitro: Falleni di Livorno

Reti: 5’ Ferrara, 21’ Orlandi, 39’ Padovan, 14’st Gambino.

Note. Ammoniti: Orlandi, Ferrara, Bran, Montesi, Morigoni.