Calcio Eccellenza, Victor San Marino passa anche sul campo del Valsanterno (0-1)

| 18:47 - 16 Ottobre 2022

Il tecnico del Victor San Marino Cassani.

Ottava meraviglia del Victor San Marino. I titani sconfiggono anche la Valsanterno in trasferta (0-1) ottenendo l’ottavo successo consecutivo e cementando ancora di più la leadership del girone B. Rete di Marra al 6' della ripresa. I Titani avrebbero potuto timbrare almeno altre due volte: Tosi ha centrato il palo a inizio primo tempo e Malo ha colpito in pieno l’incrocio dei pali verso la fine del match.



Mercoledì 19 ottobre, alle ore 20.30, ci sarà una nuova partita di campionato in cui gli uomini di mister Cassani, tra le mura amiche dello stadio di Acquaviva, se la dovranno vedere con il Cattolica per conquistare ancora una volta l’intera posta in palio.



La dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori del Victor San Marino invitano caldamente i tifosi biancazzurri a gremire gli spalti dell’impianto calcistico sammarinese, in occasione della partita contro la formazione romagnola retrocessa dalla serie D, perché c’è assolutamente bisogno del loro supporto per centrare la nona vittoria di fila in campionato e continuare a inseguire il sogno della promozione in serie D.



Il tabellino

Valsanterno-Victor San Marino 0-1



Valsanterno: Sammarchi; F. Ragazzini, Resta, Zaganelli; Betti (12’ st F. Cassani), Valentini (22’ st Montebugnoli), T. Ragazzini (22’ st Pasotti), Suzzi (25’ st Caroli), Capasso; Simone, Cornacchia (33’ st M. Tonini). Panchina: A. Tonini, Franceschelli, Sini, Gurioli. All.: Tronconi (squalificato Paterna).



Victor San Marino: Pazzini; Lombardi, De Queiroz, Monaco; Gramellini, Santoni, Lazzari (10’ st Kamara), Tosi 29’ st Mengucci); Marra (22’ st Stellacci), Malo; Ambrosini (41’ st Morelli). Panchina: Forti, Tiraferri, Buda, Manuelli, Mazzavillani. All.: S. Cassani.



Arbitro: Balzano di Rimini.

Rete: 6’ st Marra.

Note. Ammoniti: Capasso, Kamara, Caroli.