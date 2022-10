Calcio Promozione: Sampierana espugna Mercato Saraceno, Due Emme k.o. (0-2)

Sport

Mercato Saraceno

| 17:34 - 16 Ottobre 2022



Due Emme - Sampierana 0-2



DUE EMME: Cappelli, Corbara, Mingozzi, Mazzoli (46' Averardi), Mambelli (65' Montesi M.), Yabré, Altieri (87' Bucci), Giacobbi (85' Cattedra), Ndiaye, Montesi R., Pasini (76' Canali D.). All. Rossi.

SAMPIERANA: Zammarchi, Quaranta, Diversi, Narducci, Canali L., Rossi, Quarcioli (33' Para), Petrini, Lanzi Corzani, Pungelli (70' Berni). All. Barontini.



ARBITRO: Zannini di Cesena

RETI: 60' Canali L., 80' Lanzi.

AMMONITI: Mingozzi, Altieri, Montesi R., Pasini, Quaranta, Corzani, Pungelli.



MERCATO SARACENO Bella giornata e ottima cornice di pubblico per il derby della valle del Savio. S'impone nella ripresa la Sampierana di determinazione e esperienza. Primo tempo equilibrato, partita spezzettata e combattuta a metà campo con poche occasioni: bel tiro di Altieri al 5', una bella uscita di Cappelli al 35' su Lanzi imbeccato in area da Petrini e insidiosa punizione dal limite di Montesi sul lato del portiere al 38'.

Il secondo tempo comincia con un clamoroso paolo di Diversi al 47' con il portiere locale battuto e che si ritrova poi la palla in mano. Segue un buon quarto d'ora dei locali che prendono il comando del gioco, fino al 15' quando Canali stacca poderoso di testa a centro area su punizione dalla trequarti.

Poco prima della mezz'ora grande occasione per il pareggio della Due Emme, Mingozzi si invola in contropiede, anticipa anche l'ultimo difensore e leggermente defilato tocca la palla forse una volta di troppo e consente al portiere di rimpallare di piede.

All'85' la Sampierana chiude la partita con il goal del 0-2: Quaranta attacca bene il laterale in uscita e serve veloce Lanzi a tu per tu con il portiere, tiro deciso che non lascia scampo a Cappelli.

Ultimo bel gesto tecnico del subentrato Castagnoli che in plastica semi rovesciata manda poco alto sopra la traversa su traversone dalla sinistra.