Calcio D, la Sammaurese sbanca Agliana (0-3)

| 17:19 - 16 Ottobre 2022

Grande successo della Sammaurese, che sbanca 3-0 il terreno dell’Aglianese e sale ancora in classifica. Partenza di studio, poi Bonandi viene atterrato nei pressi del vertice destro dell’area di rigore e, sulla conseguente punizione, Canalicchio di sinistro insacca (29′). Nel finale di frazione il match si innervosisce un po’, ma la Sammaurese tiene bene e resiste senza soffrire troppo.



Ad inizio ripresa Mirval, già ammonito, commette ancora fallo su Masini e si prende il secondo giallo lasciando in dieci i toscani. I giallorossi capiscono che è il momento di affondare e chiudere la sfida, così su corner di Merlonghi, Maggioli incorna il raddoppio (67′).



Finale in scioltezza per i romagnoli. Mister Martini cambia un po’ le carte in tavola (entrano Bolognesi, Romano, Cremonini, Maltoni e Bonafede), tuttavia, nonostante il gioco spezzettato e i tanti falli, non si riscontrano problemi per la retroguardia di Piretro. Anzi arriva pure il tris rapace di Cremonini, che all’88’ ruba la sfera a un neroverde e poi la infila in rete in pallonetto. Al triplice fischio si festeggia.



AGLIANESE: Spurio, Perugi, Pantano, Prati, Baggiani, Remedi, Grilli, Torrini, Mariani, Mattiolo, Mirval A disp: Luci, Konate, Bertelli, Martini, Bigica, Vassallo, Ferrarese, Virgillito, Olivieri



SAMMAURESE: Piretro, Masini, Canalicchio, Benedetti, Gaiola, Maggioli, Casadio, Haruna, Merlonghi, Bonandi, Misuraca. A disp: Molinari, Manfroni, Bolognesi, Fusco, Tamai, Bonafede, Romano, Cremonini, Maltoni All Martini



Reti: 29′ Canalicchio, 67′ Maggioli, 88′ Cremonini



Note. Ammoniti: Benedetti. Espulsi: Mirval