Volley B2 femminile, Lasersoft: derby da tre punti

| 14:50 - 16 Ottobre 2022

La Lasersoft esulta.



Riccione si ripete e vince ancora: lo fa stavolta tra le mura amiche del pala Marignano (in attesa che si completino i lavori della struttura riccionese sita un via Capri) superando una mai doma Teodora Ravenna che aveva avuto la meglio all'esordio su Pagliare (3-1).

Una partita bella ed emozionante soprattutto nel terzo set, sempre in bilico, una gara giocata con grande determinazione e qualità da due ottime squadre che ha fatto divertire i presenti sugli spalti.



Altri tre punti incamerati dalla formazione di coach Piraccini che permettono di guardare con fiducia la prossima trasferta in programma sabato 22 ottobre a Monte Urano (FM).



Ringraziamo nuovamente la società Consolini Volley del presidente Stefano Manconi per aver messo a disposizione il proprio palazzetto e un grazie speciale anche alle nostre ragazze del settore giovanile per il servizio campo svolto durante la gara.



La partita

Nel primo set dopo un avvio equilibrato sono le riccionesi a prendere poi il largo, sempre sul pezzo e praticamente perfette in ogni fondamentale come anche testimoniato dal 25-16 finale che consegna il meritato vantaggio a Moltrasio e compagne.



Lasersoft che approccia benissimo anche il secondo set (6-1 e 9-2); poi il leggero infortunio occorso a Tallevi (fortunatamente nulla di grave per lei) rallenta il ritmo della squadra locale; la Teodora ne approfitta subito firmando 9-15 si porta a -1 (18-17). Moltrasio e compagne però si mantengono lucide e nel finale allungano definitivamente, trovano raddoppio e punti sicuri (almeno uno) anche in questa partita.



Ma in casa biancoazzurra giustamente non ci si accontenta: l'obiettivo è fare bottino pieno ovviamente. Per le ospiti invece è l'ultima chiamata: o adesso o mai più.



Terza frazione che è tanto equilibrata; nessuno riesce a scappare definitivamente: si arriva così nei momenti decisivi dove le ravennati non sfrutteranno due opportunità per accorciare le distanze (22-24). L'epilogo verrà dunque decretato ai vantaggi dove entrambe sprecheranno occasioni. Riccione però non demorde e, alla fine riesce a chiuderla sul 30-28 che vale il 3-0 finale.



Per Moltrasio e compagne si tratta della seconda vittoria consecutiva (la prima da tre punti) che mantiene la Lasersoft nelle zone altissime della classifica.



Il tabellino



Lasersoft Riccione - Teodora Ravenna 3-0 (25-16, 25-21, 30-28)



RICCIONE: Moltrasio 3, Goldenzoni 11, Gugnali 4, Tallevi 14, Gabellini 15, Ricci 10, Agostini (libero), Fogli, N.e.: Stefanini (libero), Paolassini, Chistè