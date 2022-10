Talamello la prima meta della neo senatrice Spinelli

Attualità

Talamello

| 13:00 - 16 Ottobre 2022

Domenica Spinelli con il sindaco Novelli.



Prima uscita pubblica per la neo Senatrice Domenica Spinelli questa mattina (domenica 16 ottobre) a Talamello.



Invitata dal sindaco Novelli in occasione della Sagra delle Castagne e del Ventesimo anniversario del Museo-Pinacoteca Gualtieri, la parlamentare di Fratelli d’Italia ha partecipato agli eventi in programma con entusiasmo e piacere.

“E’ stato un invito molto gradito da parte del primo cittadino – ha commentato la Spinelli – che coincide con il mio debutto da Senatrice sul territorio. Sono felice ed orgogliosa di averlo fatto in un comune come Talamello, pieno di identità, di tradizioni e di sviluppo agricolo. Il mio impegno, lo avevo detto in campagna elettorale e lo ribadisco ora ad elezione avvenuta, passa attraverso le necessità del territorio. Intendo portare avanti un’azione di ascolto e di confronto utilizzando il contatto diretto con la gente. E dove meglio se non in una sagra? Sono stata un’amministratrice – conclude la Senatrice di FdI - so cosa vuol dire per un sindaco mantenere e valorizzare le tradizioni locali e so cosa vuol dire per una comunità riuscire a tornare alla normalità dopo due anni drammatici di pandemia. Festeggiare eventi come questi è la spinta giusta per riprendere il cammino fiduciosi che il futuro ci sorriderà”.