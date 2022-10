Rimini, sullo scooter ubriaco e contromano: bloccato dopo un breve inseguimento

Cronaca

Rimini

| 12:57 - 16 Ottobre 2022



Nella notte tra sabato e domenica (15-16 ottobre) la Polizia ha arrestato a Rimini un cittadino peruviano, per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 3.30 una Volante è intervenuta dopo aver visto un ragazzo imboccare contromano la via XX Settembre, in sella a una scooter: questi, risultato poi in stato di alterazione per aver bevuto, non si è fermato all'alt e una volta bloccato, ha dato in escandescenze, insultando gli agenti. Con sé aveva anche un grosso cacciavite, del quale non ha saputo giustificare il possesso: è ora indagato anche per guida in stato di ebbrezza e possesso di armi od oggetti atti ad offendere. É stato infine sanzionato per alcune infrazioni al codice della strada, in primis l'aver percorso contromano la via XX Settembre.