Volley B, PromoPharma ko con la Spezzanese (3-1)

| 12:48 - 16 Ottobre 2022

Un attacco di Sebastiano Caselli.

Sconfitta sul parquet della Spezzanese per la PromoPharma per 3-1. Ad un certo punto della partita la PromoPharma va in difficoltà a causa di alcuni problemi fisici del palleggiatore Rondelli e della banda Benvenuti e lascia campo aperto alla Spezzanese che ne approfitta e porta a casa un match che pure si era aperto bene per i titani. I sammarinesi non riescono a ripetere la convincente prova di sabato 8 ottobre con Viadana e tornano da Fiorano Modenese senza punti.



“Dal secondo set i nostri avversari sono venuti fuori e ci hanno messo in grande difficoltà. – Ha spiegato coach Stefano Mascetti a fine match. – E’ vero che noi giocavamo senza l’opposto titolare Zonzini e che i problemi alla schiena di Rondelli e quelli di Benvenuti, sopravvenuti durante il match, ci hanno molto limitato ma la Spezzanese ha vinto meritatamente anche perché noi, ad un certo punto, abbiamo “chiuso il rubinetto” e non abbiamo più giocato la nostra pallavolo, nonostante non possa davvero rimproverare l’impegno ai miei ragazzi. Questa partita ci servirà da lezione e ci fa capire che la salvezza sarà durissima da raggiungere”.





Il tabellino

Spezzanese. Sgarbi 3, Flemma 15, Giovanardi 4, Serafini 13, Pramarzoni 13, Bavutti 11, Luppi (L1), Agazzani (L2), Amaranti. N.E. Montesion, Bonavita, D’Andrea, Nocetti. Ace 7. Battute sbagliate 14. Muri punto 13. All. Daniele Paolini.



PromoPharma. Rondelli, Kiva 13, Bernardi 4, Paganelli 8, Benvenuti 13, Caselli 8, Morelli (L1), Carigi, Cicconi, Borghesi, Conti. N.E. Ricci, Lazzarini. Ace 4. Battute sbagliate 16. Muri punto 4. All. Stefano Mascetti



Arbitri: Flavia Ravaioli (1° arbitro) e Ciro Tramontano (2°).



PARZIALI: 23/25 25/16 25/17 25/18



Classifica. Gabbiano Mantova 6, Querzoli Forlì 6, Volley Montichiari 6, Planet Group Spezzanese 5, Kema Remedello 5, Arredopark Villafranca 4, Ama San Martino in Rio 3, PromoPharma 3, Kerakoll Sassuolo 2, Sab Group Rubicone 1, Kioene Padova 1, Pluvitec Legnago 0, Viadana Volley 0, Pietro Pezzi Ravenna 0.



Prossima partita. PromoPharma – Sab Group Rubicone. sabato 22 ottobre ore 18.30 a Serravalle.



Serie D femminile. La Titan Services San Marino gioca la seconda giornata del suo campionato mercoledì 19 ottobre alle 20.45 sul parquet amico di Serravalle contro l’Idea Volley Santarcangelo.