Calcio RSM. La Fiorita cade, vittorie per Folgore, San Giovanni e Tre Fiori

12:37 - 16 Ottobre 2022





Solo vittorie negli anticipi della sesta giornata di Campionato Sammarinese BKN301. In ordine cronologico, fa senza dubbio rumore la prima caduta stagionale della Fiorita che venerdì sera ad Acquaviva è stata sconfitta nel finale da una sempre più in forma Virtus. I neroverdi trovano la zampata decisiva a pochi istanti dal novantesimo: Comuniello pennella un bel cross per Angeli che anticipa tutti e sblocca il big match al 83’. Passano solo due minuti e Sopranzi la sigilla per il definitivo 2-0. Ora la squadra di Acquaviva – al quinto risultato utile consecutivo tra campionato e coppa – sale al secondo posto èd a sole due lunghezze in classifica dai gialloblu di Montegiardino.

Partita pirotecnica quella dell’altro anticipo del venerdì tra San Giovanni e Fiorentino. I rossoneri la sbloccano in avvio grazie al rigore di Greppi, rossoblu che rispondono al 22’ con la gran botta di Dolcini che non lascia scampo a De Angelis. Passano solo otto minuti e il San Giovanni mette di nuovo il naso avanti grazie alla bordata da fuori di Celli che vale il 2-1. Il Fiorentino non ci sta e poco prima del duplice fischio pareggia nuovamente grazie a Sottile, abile a sfruttare un’incertezza difensiva rossonera. La squadra di Malandri, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, si porta addirittura in vantaggio grazie a Castellazzi poco dopo l’inizio della ripresa (50’). Rossoblu che però al 58’ restano in dieci uomini: il portiere Luca Bianchi esce fuori dalla propria area ed atterra Berardi: per l’arbitro Avoni è rosso diretto e dunque Fiorentino in dieci. Costa cara l’espulsione perché al 68’ arriva – seppur con una sfortunata autorete di Filippi – il pareggio del 3-3. Il San Giovanni ci crede e Lisi al 74’ con uno stupendo tiro all’incrocio segna il gol da tre punti per i rossoneri che trovano così la terza vittoria consecutiva in campionato.

Nelle sfide del sabato spicca senza dubbio Pennarossa-Tre Fiori. Entrambe vogliono riscattarsi dopo le sconfitte di misura nell’ultimo turno rispettivamente con Cosmos e Libertas. Le cose si mettono subito bene per i gialloblu che al 12’ riescono a sbloccarla: Gjurchinoski va via sulla destra, mette in mezzo un cross che Simone Benedettini riesce sì a respingere ma non abbastanza perché sull’area piccola arriva Andrea Tamagnini che trova il primo gol stagionale. Il Pennarossa non ci sta e al 26’ ha una buona chance con Stefanelli, abile a raccogliere il cross basso dalla destra ma Semprini ha un gran riflesso. Poco prima della fine della prima frazione, Alessandro Conti calcia da lontanissimo, destro potente e preciso che però si infrange sulla traversa. Nella ripresa il Tre Fiori – che nel recupero ritrova anche De Falco, reduce da un lungo stop per infortunio - tiene il minimo vantaggio e trova tre punti preziosi.

Larga vittoria invece per la Folgore che cancella la sconfitta nel turno precedente con il San Giovanni e batte il Murata con un secco 4-1. Accade tutto – o quasi – nella prima frazione: al 12’ la squadra di Falciano è già in vantaggio con Montanari che raccoglie il cross di Sartori dopo un bel contropiede e batte Manzaroli. Passano solo tre minuti e la Folgore raddoppia: l’incornata di Urbinati dopo il corner è vincente e vale il 2-0. Al 22’ arriva il tris ancora con Urbinati, bravo ad inserirsi tra le maglie del Murata e a battere nuovamente Manzaroli. Nella ripresa il copione non cambia, la Folgore gestisce bene il triplice vantaggio che al 64’ arrotonda a quattro lunghezze grazie a Mami che sfonda facilmente la retroguardia del Murata e sigla il poker per i suoi. Nel finale, il gol della bandiera per i bianconeri porta la firma di Gaiani che trasforma un calcio di rigore.

Domani le ultime tre sfide che chiuderanno la sesta giornata, con calcio d’inizio sempre alle 15:00 e in diretta streaming su Titani.tv.