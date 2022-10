Dopo Jovanotti, Emis Killa e Saturnino anche Simona Ventura invita a donare al Centro 21

Attualità

Riccione

| 09:59 - 16 Ottobre 2022

Simona Ventura e Claudio Cecchetto.

Anche Simona Ventura invita alla donazione per il Centro 21 di Riccione e aderisce alla iniziativa benefica di raccolta fondi lanciata dal consigliere Claudio Cecchetto. Dopo il gravissimo incidente che è costato la vita a sette persone nel tratto fra San Donà e Portogruaro, Claudio Cecchetto ha fatto partire una raccolta fondi su GoFundMe.

Dopo Lorenzo Jovanotti, Emis Killa e Saturnino ecco anche Simona Ventura (dalla Story del suo Instagram) per sostenere le donazioni raccolte per il Centro 21.



La cooperativa sociale Cuore21 vuole creare opportunità lavorative per persone con disabilità intellettiva e realizzare servizi educativi per bambini.

Costruisce un futuro sostenibile per ragazzi con disabilità intellettiva. La passione per le persone che incontrano, per i bambini, per i ragazzi e per le loro famiglie guida il loro lavoro.



“Un grosso pezzo della storia di Riccione si è spento con il brutto incidente sull'A4, dove hanno perso la vita Massimo, Francesca, Alfredo, Rossella, Maria, Valentina e Romina – spiega Cecchetto. Tutti noi abbiamo avuto bisogno di Riccione per sentirci liberi e felici, per divertirci, incontrarci, sognare, innamorarci. Ora Riccione ha bisogno di noi. Il Centro 21 è stato ed è il luogo dell’accoglienza e dell’inclusione. Quel luogo che Massimo Pironi ha immaginato e poi costruito mettendoci tutto se stesso ha abbracciato famiglie e ragazzi e ha permesso a loro e alla città di crescere in bellezza e in valore. Dobbiamo unirci perché questa immensa ferita non spenga il tanto lavoro fatto e il tanto lavoro che ancora c’è da fare. Sono certo che lo vorrebbe Massimo, lo vorrebbe Romina, lo vorrebbero Alfredo con Rossella, Valentina, Francesca e Maria. Lo vuoi tu, lo vogliamo noi. Puoi donare quanto vuoi. Anche solo 20 euro. Ma se siamo tanti il nostro contributo totale riuscirà a garantire il futuro del Centro 21" conclude Cecchetto.