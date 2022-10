Cliente 'stronca' ristorante sul web, il titolare lo denuncia

Cronaca

09:01 - 16 Ottobre 2022

Ristoratore di Rimini denuncia un cliente, per diffamazione aggravata, a seguito di una recensione rilasciata sul web nella quale quest'ultimo, un turista di nazionalità tedesca, accusava di non aver ricevuto lo scontrino, a chiosa di un commento negativo sull'attività.



La cena per la quale è stata rilasciata la recensione negativa risale allo scorso ottobre: l'uomo era in compagnia del figlio e si è lamentato vistosamente, in quanto servito in ritardo (ma il locale era effettivamente molto affollato). Il ristoratore non contesta il giudizio negativo sul proprio locale, a fronte peraltro di una reputazione molto alta corroborata dalle stesse recensioni, molte delle quali con l'attribuzione del massimo dei voti, quanto l'accusa di non avergli rilasciato lo scontrino.



In sede di denuncia, formalizzata dall'avvocato Paolo Ghiselli, sono stati allegati sia lo scontrino che la ricevuta del bancomat usato dal turista per pagare la cena.