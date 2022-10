Calcio Promozione, Gabicce Gradara riacciuffato dal fanalino di coda Cagliese (1-1)

Sport

Gabicce Mare

| 20:07 - 15 Ottobre 2022





Il Gabicce Gradara esce con un punto dal campo di Cantiano nel match contro la Cagliese, fanalino di coda (1-1) al termine di un match duro a cui la formazione di Vergoni ha faticato a prendere le misure. A segno sul finale del primo tempo, equilibrato ed avaro di emozioni, l’attaccante Donati, imbeccato dal Varrella in fase avanzata: il tiro dell’attaccante non è stato trattenuto dal portiere (1-0).







Nella ripresa al 28′ ancora Donati a tu per tu con il portiere ha tentato il pallonetto che però non è andato buon fine. Gol sbagliato, gol subito. Al 32′ la Cagliese, infatti, ha riacciuffato il risultato con Pieretti grazie ad un diagonale appena dentro dopo una respinta corta della difesa (1-1). Al 40′ il difensore ospite Varrella è stato espulso per doppia ammonizione e la squadra di Vergoni ha dovuto stringere i denti. Nulla da segnalare se non un destro velenoso di Caselli a lato.





Il tecnico A fine partita Filippo Vergoni non è soddisfatto della prestazione della squadra: “Mi aspettavo una reazione dopo la sconfitta di domenica e dopo tre partite in cui, al di là del risultato la prestazione c’era stata. Invece, abbiamo sbagliato molti passaggi e sulle seconde palle ci siamo spesso fatti sorprendere, ci è mancata la necessaria lucidità in fase di possesso per orchestrare la manovra e quando abbiamo cercato di attaccare la profondità non l’abbiamo fatto con la necessaria convinzione. E’ anche vero che abbiamo subito solo un tiro in porta, quello in occasione del gol, e noi avremmo potuto chiudere il match sullo 0-2”.

Mercoledì prossimo alle 20,30 al Magi sfida di Coppa contro il Sant’Orso e domenica match contro il Biagio Nazzaro.







Il tabellino



CAGLIESE: Pifarotti, Pupita, Ciampiconi (28’st Corazzi), Gaggiotti (12′ st Caselli), Rebiscini, Brunelli, Alessandri (5’st Romitelli), Pieretti. Monarchi (38’st Balla), Bucefalo, Al. Pierpaoli (28’st Cicci). A disp. Paolucci, Bianchi, Bucefalo S, Arcangeletti. All. Pierotti.



GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri, Semprini N., Grandicelli (13′ st Innocentini), Varrella, Tombari, Pierri (19′ st Di Addario), Gabrielli, Donati, Mani (25′ st Radoi), Ulloa (30’st Montebelli). A disp. Mussoni, Magi, Giunchetti, Morini. All. Vergoni.



ARBITRO: El Moushini di Pesaro (Baldisseri-Busilacchi).



RETI: 42’pt Donati (GG), 32′ st Pieretti (CA).



NOTE. Ammoniti: Gaggiotti, Brunelli, Alessandri, Bucefalo Al. Pierpaoli, Cicci; Grandicelli, Donati, Mani. (GG). Espulso Varrella al 40′ st per doppia ammonizione.