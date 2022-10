Basket Promozione, Santarcangiolese sconfitta dal Tiberius: 69-59

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:18 - 15 Ottobre 2022

La Santarcangiolese Basket (foto Alfio Sgroi).



E' da San Giuliano mare che riparte la stagione della Santarcangiolese Basket con parecchi volti nuovi e qualche conferma nel match contro la nuova compagine Riminese Tiberius.



E l'inizio non è buono per i ragazzi di coach Bezzi che in un battibaleno si trovano sotto 16-' dopo cinque minuti di gioco. L'inerzia è tutta dei padroni di casa con Campajola e Benzi tra i protagonisti, ma nella seconda parte di quarto Santarcangelo dimostra di essere viva e cerca di reagire chiudendo sul 25-8.



Nel secondo quarto si assiste a un match più equilibrato con Santarcangelo che stringe in difesa e comincia a macinare canestri in attacco. Benzi e C. però non sono d’accordo e a metà gara grazie alla bomba del fromboliere riminese si va riposo sul 39-22.



La ripresa comincia con un forte rientro degli ospiti che si portano fino a -7 sul 43-36 grazie alla tripla di Rossi, ma è sempre sul finire del quarto che Stabile e il solito Benzi la ricacciano indietro sul 56-38.



Ultimo quarto con Santarcangelo che spinge sull'acceleratore rientrando velocemente ad una decina di punti di distacco grazie alle incursioni di Zaghini e Caverzan. Il distacco però rimane pressoché sempre uguale e il punteggio finale dice 69-59 per i padroni di casa.



Prossimo appuntamento, per i gialloblù, contro Bellaria Giovedì prossimo nella nuova casa della Santarcangiolese presso la palestra Marie Curie di Savignano, alle ore 21:10 dove sarà obbligatorio partire con un altro piglio per cercare di portare a casa il risultato in quello che si annuncia un derby infuocato.



Tabellino



Tiberius: Del Fabbro 4, Mazza, Benzi 19, Tamburini 7, Campajola 16, Ferrini 10, Fabbri, Baldassarri 3, Accardo 3, Stabile 7, Neri, Piva. All. Brienza



Santarcangiolese: Adduocchio 2, Caverzan 11, Zaghini 13, Fabbri R 6, Azarenko 3, Mussoni Mat 8 Mussoni Mic 4, Balducci 6, Rossi 7 Vertaglia Ne, Fabbri O Ne Gueye ne. All Bezzi



Arbitri Rossi, Giannini.



Parziali: 25-8, 39-22, 38-56, 59-69