| 18:02 - 15 Ottobre 2022



RivieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente che la quarta giornata di campionato contro Tassi Group Ferrara, originariamente in programma domenica 23 ottobre alle ore 18:00 presso il nostro PalaFlaminio, è stata spostata a sabato 22 ottobre alle ore 20.30 (causa contemporaneità con la partita di calcio Rimini-Fermana in programma domenica 23 alle ore 17:30).



Nei prossimi giorni verranno date tutte le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti.