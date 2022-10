Calcio Promozione: Novafeltria, quarta vittoria di fila. Torconca battuto 2-1

Sport

Novafeltria

| 17:38 - 15 Ottobre 2022

L'undici iniziale del Novafeltria.



Novafeltria - Torconca 2-1



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani (35' st Crociani), Ceccaroni (17' st Foschi), Cappello, Frihat, Baldinini, Collini (35' st Mahmutaj), Luzzi (28' st Radici), Vivo (11' st Toromani).

A disp. Burioni, Valdifiori, Pasolini, Semprini.

All. Giorgi.

TORCONCA: Hysa, Maquirriain, Ferraro, Nicolini (24' st Moroni, Righetti (44' st Mazzali), Sinani (1' st Orciani) Ricci (1' st Ballaj), Cipiccia, Vucaj, Abouzziane, Cecchi.

A disp. Torriani, Morri, Miron, Novembrini.

All. Ricchiuti.



ARBITRO: Alberani di Ravenna.

RETI: 30' pt Baldinini, 19' st Frihat, 38' st Moroni.

AMMONITI: Ceccaroni, Luzzi.

NOTE: recupero 2' pt, 6' st. Angoli 6-6.



SECCHIANO Quarta vittoria consecutiva per il Novafeltria, che regola 2-1 il Torconca. Primo squillo del Torconca al 7', con Ricci che da fuori area colpisce il palo. Sulla ripartenza del Novafeltria è Luzzi a calciare alto sopra la travaersa. Al 16' sugli sviluppi di un corner Righetti manca la deviazione a tu per tu con Golinucci, che fa sua la sfera. Un minuto dopo Abouzziane prova a beffare il portiere avversario dalla lunga distanza, la traversa salva il Novafeltria dalla capitolazione. Al 20' sale al proscenio l'ex di turno Hysa, che salva su Collini, servito da un cross di Luzzi. Alla mezz'ora Novafeltria in vantaggio con uno splendido tiro da fuori area di Baldinini, pericoloso al tiro anche al 32', con palla fuori. Al 40' Vivo colpisce di testa la traversa. A inizio ripresa forcing del Torconca, pericoloso con Vucaj - fa buona guardia Golinucci - e con Cipiccia. Al 58' Vucaj si libera in area e calcia da posizione ravvicinata, trovando la pronta e miracolosa respinta di Golinucci. Il Novafeltria stringe i denti e trova il raddoppio in contropiede: al 64' Luzzi inventa per Frihat che bissa il gol di domenica. Il centrocampista classe 2004 impegna il portiere e sulla respinta trova il tap-in vincente. All'81' Radici serve Toromani, Hysa respinge. Il Torconca accorcia due minuti dopo, cross dalla destra sul secondo palo e colpo di testa nell'angolino di Moroni.