Rimini, dopo l'emergenza Covid riapre il Centro Diurni Anziani Valloni

A due anni dalla chiusura causata dall'emergenza sanitaria, una bella notizia per la cittadinanza: il Centro Diurno Anziani Valloni di Rimini ricomincia le proprie attività in una versione rinnovata a seguito degli interventi di ristrutturazione realizzati da Asp Valloni Marecchia, la proprietà dell'immobile. Alle ore 11 di lunedì 17 ottobre il taglio del nastro, presente l'assessore alle Politiche per la Salute Kristian Gianfreda. Il gestore del centro, cooperativa Elleuno, ha collaborato nella rivisitazione degli ambienti, cogliendo l'occasione per rendere il centro ancora più accogliente e adatto alle esigenze degli utenti.



Il Centro Diurno riaprirà dunque in totale sicurezza e nel rispetto delle norme legate all'emergenza sanitaria, mentre le attività si svolgeranno dalle 8 alle ore 18. Inoltre per gli utenti del servizio verrà garantito, come era già in precedenza, un servizio di trasporto. Grande fermento anche tra lo staff di coordinamento del servizio e tutti gli operatori della cooperativa Elleuno, pronti da lunedì a tornare finalmente alla normalità, riprendendo con rinnovato entusiasmo la propria attività lavorativa e di supporto alle persone che usufruiscono del servizio.