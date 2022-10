Attualità

Rimini

| 13:21 - 15 Ottobre 2022

Le carovane parcheggiate in via Marconi a Miramare di Rimini.

Un campo improvvisato di rom a Miramare di Rimini, dentro un parcheggio di via Marconi, proprio nei pressi di una scuola elementare con relativo disturbo per residenti. Lo denuncia Roberta, una lettrice di altarimini.it - "Mi meraviglio che il sindaco permetta queste cose, perchè non se li porta davanti casa sua? Vergogna!, Defecano in pubblico sotto gli sguardi attoniti delle persone. Hanno anche le galline."