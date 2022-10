Cattolica, contributi per pagare le rette scolastiche alle famiglie in difficoltà

Attualità

Cattolica

| 13:19 - 15 Ottobre 2022

L'assessore Federico Vaccarini.



Il comune di Cattolica ha ricevuto un contributo dalla regione di 57.000 euro, per sostenere le famiglie con Isee fino a 26.000 euro nel pagamento delle rette per i servizi scolastici per l'infanzia. Il contributo arriva nell'ambito della misura varata dall'amministrazione regionale "Al nido con la regione". Al momento sono 75 i nuclei familiari beneficiari che avranno le rette coperte fino a marzo; per i tre mesi successivi sarà il comune a integrare la misura regionale, con 30.000 euro propri.



“La scelta di investire sulla prima infanzia – commenta l'assessore Federico Vaccarini – nasce dalla consapevolezza dell’importanza educativa che ricoprono servizi quali i nidi che, con personale che quotidianamente e costantemente si prende cura delle bambine e dei bambini, accompagnano le famiglie nella crescita dei figli offrendo un posto sicuro e qualificato a cui affidarli durante gli impegni lavorativi”.



Per gli iscritti ai servizi educativi comunali per la prima infanzia, ovvero nido d’infanzia e servizio integrativo del nido – spazio giochi, si procederà autonomamente da parte della segreteria pubblica istruzione alla riduzione della retta/quota fissa mensile a seguito di verifica d’ufficio delle dichiarazioni ISEE delle famiglie. Questo il prospetto dei sostegni previsti, sulla quota fissa, secondo le fasce di reddito: da 0 a 4800,99 euro riduzione del 100%; da 4801 a 6999,99 riduzione del 97%; da 7mila a 8mila riduzione del 92%; superiore ad 8mila euro e sino a 16mila riduzione del 87%; superiore a 16mila euro e sino a 20mila riduzione del 82%; superiore a 20mila euro e sino a 26mila riduzione del 77%. Gli stessi criteri di abbattimento delle tariffe mensili saranno applicati anche per gli iscritti al servizio “Sezione Primavera – Casa dei Bimbi” dell’istituto “Maestre Pie”.