Insegue l'auto dell'ex moglie e la tampona in retromarcia, arrestato

Cronaca

San Giovanni in Marignano

08:33 - 16 Ottobre 2022

Archivio.





Un 53enne di origine dominicana, residente nel riminese, è stato arrestato giovedì (13 ottobre) dai Carabinieri per le ipotesi di reato di atti persecutori, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale: delle sue condotte, al vaglio della giusizia, è stata vittima l'ex moglie, che circa due settimane fa aveva presentato denuncia, lamentando di essere perseguitata, dall'uomo, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi. Persecuzioni iniziate al termine della relazione: e anche l'episodio di giovedì, che ha portato all'arresto dell'indagato, sarebbe motivato dall'ossessione che lui nutriva per le possibili nuove relazioni sentimentali della donna.



Giovedì scorso, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri sentendo la vittma, l'indagato a bordo della propria auto ha intercettato quella della ex fidanzata a San Giovanni in Marignano: dopo averle tagliato la strada, è sceso dall'abitacolo, minacciandola e insultandola. Lei è scappata in auto verso Cattolica, chiamando il 112. Ma mentre aspettava l'intervento dei Carabinieri, è arrivato lui, che ha preso una bottiglia lanciandola contro il finestrino lato guidatore, per poi colpire lo stesso con un pugno. L'uomo è riuscito a entrare nell'abitacolo, prima di essere scacciato dallo spray al peperoncino usato dalla donna: a quel punto, risalito sulla propria automobile, ha colpito la vettura della donna volontariamente mentre faceva retromarcia.



La sua rabbia non si è placata neanche davanti ai Carabinieri. L'udienza di convalida dell'arresto si terrà lunedì mattina (17 ottobre). Il 53enne al momento è in custodia cautelare in carcere.