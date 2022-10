Rimini super a Europei di Video Subacquei, immagini mozzafiato in immersione

Attualità

Rimini

| 12:41 - 15 Ottobre 2022

Straordinaria prova degli azzurri ai Campionati Europei di Video Subacqueo, andati in scena nel corso di questa settimana a Madeira, in Portogallo. Il team di videosub capitanato da Gian Melchiori (Direttore Tecnico) si è aggiudicata due medaglie di bronzo una nella categoria movie e una nella categoria unideted con Enrico Rabboni e Roberto Grandoni, Riminesi affilliati alla scuola Sub Rimini Gian Neri. La competizione si è svolta con ottime condizioni meteo rispetto allo scorso anno e gli azzurri hanno lavorato in maniera assidua per centrare il massimo dei risultati. Un obiettivo di questa spedizione in terra portoghese che i riminesi non hanno mai perso di vista, spingendoli a imprimere alla loro opere una forte identità ed efficacia dal punto di vista emotivo.

Con il film “Muto come un pesce”, incentrato sull’Unione Europea e dove ciascuno dei suoi Paesi membri è incarnato da un pesce, il video operatore azzurro ha ottenuto la terza piazza del podio nella categoria “movie”, ricevendo la standing ovation da parte di tutti i presenti alla cerimonia di premiazione, che hanno apprezzato moltissimo l’appello all’unità, pur nel rispetto delle differenze, insito nel film.