Rimini: Festa del Borgo Sant’Andrea, un successo per il quartiere e la città

| 11:47 - 15 Ottobre 2022

Grande successo per la Festa del Borgo Sant’Andrea che si concluderà domani sera (domenica 16 ottobre) dopo tre giorni di musica, mercatini, gastronomia, eventi culturali e iniziative per bambini. Un fiume di gente per le vie del quartiere, ad ascoltare i concerti nei due palchi (piazza Mazzini e via Melozzo da Forlì) e gli incontri culturali nella Sala don Pippo (chiesa di San Gaudenzo, piazza Mazzini), a mangiare nelle tavolate allestite in via Melozzo da Forlì e nei vari punti di ristoro organizzati dalle attività commerciali di via Saffi e piazza Mazzini.

La Festa è tornata, ora organizzata dalle Acli di Rimini, dopo alcuni anni di stop a causa del Covid e dello scioglimento dell’associazione che la curava in passato. C’è voglia di stare insieme, commentano i negozianti e le persone a passeggio per le strade, abbiamo bisogno di passare qualche ora in allegria, divertendoci senza pensieri.



E allora avanti con la decima edizione della Festa del Borgo Sant’Andrea, quest’anno dedicata a “L’arte, le storie e i buoni sapori”.



Il programma di sabato 15 ottobre prevede l’apertura degli stand e dei punti di ristoro già dal mattino, mentre nel pomeriggio, dalle 16 inizia la musica con i concerti sui due palchi allestiti in piazza Mazzini e via Melozzo da Forlì. Tra i tanti gruppi che si alterneranno segnaliamo il Marasma Trio (ore 16, piazza Mazzini) e Riccardo Amadei con la sua band (ore 16, via Melozzo da Forlì), mentre alle 20 in via Melozzo da Forlì ci sarà il travolgente “The swing cooking show” con Big Bengi & The Swingredients, e alle 21 in piazza Mazzini sale sul palco il cantautore verucchiese Filippo Malatesta.



Nel pomeriggio (ore 17, Sala don Pippo, chiesa di San Gaudenzo, piazza Mazzini) lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi tiene una conferenza intitolata “Quel che passa il convento: cibi, cultura e meditazioni in Nicola Levoli pittore agostiniano”, dedicata al pittore riminese del Seicento Nicola Levoli, le cui opere si possono ammirare al Museo della Città e nella sede della Fondazione Carim.



Da visitare le mostre fotografiche sulla storia della chiesa di San Gaudenzo (Sala don Pippo) e sulle antiche botteghe riminesi (a cura dello Studio Paritani, nel cortile Balducci, via Saffi 43). Tutte da ammirare le moto d’epoca esposte nel negozio “Casa del mobile” (via Saffi, 19).



E i bambini? Nel giardino della scuola Toti in via Covignano, giochi, gonfiabili e giostre. In via delle Fosse il Ludobus Scombussolo ci riporta ai balocchi della tradizione. Dalle 17 alle 18 nel cortile di via Covignano 26 si può assistere alla recitazione delle fiabe con l’attore Marcello Franca. E poi bolle giganti e trampoli per il divertimento di tutta la famiglia.

Domenica 16 ottobre al mattino si aprono gli stand e i punti di ristoro. Alle 11 nel cortile Balducci (via Saffi, 43) “Zirudeli”, poesie in dialetto romagnolo con Umberto Carlini.



Sono due gli incontri che domenica si succedono nella Sala don Pippo della chiesa di San Gaudenzo (piazza Mazzini).



Alle 16 conferenza di don Marco Casadei e Auro Panzetta (rispettivamente direttore e docente dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” di Rimini), su “Il cibo sacro”, un approfondimento sul rapporto tra cibo e spiritualità.

Alle 17.45 è in programma la tavola rotonda “Giovani e lavoro”, con la presentazione del rapporto “Giovani e lavoro. Indagine sulla condizione occupazionale degli under 30 in provincia di Rimini”.



L’incontro inizia con i saluti del presidente delle Acli provinciali di Rimini Marco Tamagnini, seguiti da quelli di Francesca Mattei, assessora alle Politiche per i giovani e al Patto per il clima e il lavoro del Comune di Rimini.

A seguire la presentazione del rapporto, a cura di Primo Silvestri, direttore di TRE Tutto Romagna Economia. Quindi l’intervento di Lucia Grassi, coordinatrice Hub formativo IeFP, Fondazione Sergio Zavatta, Rimini e le testimonianze di alcuni ragazzi e ragazze riminesi che si sono “inventati” un lavoro partendo dalle proprie passioni.

In chiusura l’intervento di Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli e le conclusioni di Marco Tamagnini. Modera l’incontro il giornalista Giorgio Tonelli.

Per quanto riguarda gli spettacoli, la musica inizia alle ore 16. Performance di danza sul palco di piazza Mazzini e poi il concerto del gruppo Logica Minimale. Alle 21 il sound di Massimo Modula e i Beati Precari. Sul palco di via Melozzo da Forlì, tra gli altri, il concerto della band Spring Rolls alle ore 17 e di Sergio Casabianca alle 21.

Per tutta la giornata si potranno visitare le mostre fotografiche sulla storia della chiesa di San Gaudenzo (Sala don Pippo) e sulle antiche botteghe riminesi (a cura dello Studio Paritani, nel cortile Balducci, via Saffi 43). Tutte da ammirare le moto d’epoca esposte nel negozio “Casa del mobile” (via Saffi, 19).



Senza dimenticare i bambini, nel giardino della scuola Toti (via Covignano), giochi, gonfiabili e giostre. In via delle Fosse il Ludobus Scombussolo ci riporta ai balocchi della tradizione. Dalle 17 alle 18 nel cortile di via Covignano 26 si può assistere alla recitazione delle fiabe con l’attore Marcello Franca. E poi bolle giganti e trampoli per il divertimento di tutta la famiglia.