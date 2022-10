Rimini. Domani si inaugura il ponte San Vito dopo la riqualificazione

Attualità

Rimini

| 09:58 - 15 Ottobre 2022

Ponte di San Vito.

Rimini festeggia "la riqualificazione di un altro luogo della sua identità". Dalle 15.30 di domani, fa infatti sapere il Comune, la Pro loco di San Vito "organizza, assieme alla parrocchia, una giornata dedicata all'area archeologica del ponte di San Vito, finalmente riqualificata grazie al progetto che ha portato alla valorizzazione del ponte romano e del suo ruolo storico con una serie di interventi". Fra questi, l'amministrazione segnala "la realizzazione di un percorso ad anello in grado di unire le rovine del ponte, l'antico tracciato della via Emilia e il fiume Uso e una nuova pavimentazione, panchine e aiuole che valorizzano la via che dal sagrato della chiesa dei santi Vito e Modesto conduce all'area del ponte, con un sistema di illuminazione che ne consente la fruizione anche notturna".

L'evento di domani sarà quindi l'occasione per "inaugurare l'intervento di riqualificazione, realizzato dal Comune attraverso Anthea e sostenuto dalla Banca Malatestiana, con il vaglio della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini".