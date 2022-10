Attualità

| 07:55 - 15 Ottobre 2022

Rottura idrica.

"Rottura idrica, in viale Simonini, segnalato ad Hera in data 6 ottobre 2022,sollecitata in data 8 ottobre. La risposta dell operatore è stata che si debbono organizzare. Sicuramente c è molto lavoro non lo metto in dubbio ma in tempi di emergenza idrica mi sembra che i tempi siano un po' lunghi". Questa la segnalazione di Adriana, una nostra lettrice