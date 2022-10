Volley B2 femminile, Riccione-Olimpia Teodora al PalaMarignano

Sport

Riccione

| 18:12 - 14 Ottobre 2022

La Lasersoft Riccione.



Nella seconda giornata del campionato nazionale femminile di serie B2, in programma sabato 15 ottobre ore 19, la Lasersoft Riccione, dopo la vittoriosa trasferta in terra anconetana, ospita al Palasport di S.Giovanni in Marignano l’Olimpia Teodora Ravenna, reduce anch’essa da una vittoria casalinga (3-1) nella prima gara di campionato contro Pagliare.

La gara avrà inizio alle ore 19.00 al palazzetto di via Fornace Verni, 70, con ingresso libero.



Asd Riccione Volley ringrazia il presidente della Consolini Volley, Stefano Manconi e tutta la società per aver messo a disposizione il proprio palazzetto per questa gara, in attesa che vengano ultimati gli ultimi ritocchi alla nuova palestra di Via Capri a Riccione, che verrà consegnata alla squadra di coach Piraccini ad inizio Novembre.