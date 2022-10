TTG a Rimini chiude con il +25% di visitatori rispetto al 2021

Attualità

Rimini

| 17:56 - 14 Ottobre 2022

Un momento del TTG a Rimini Fiera.



TTG, SIA e SUN chiudono l´edizione 2022 con un dato nel segno dell´eccellenza: +25% di visitatori professionali rispetto al 2021. La risposta del mercato globale presente alla 59ª edizione del TTG, assieme al 71ª SIA e alla 40ª SUN, conferma che la vacanza è la nuova commodity. Gli operatori professionali hanno ripreso a creare valore, in linea con le nuove aspettative dei viaggiatori, sia nel segmento leisure, sia in quello business. Il successo dell´edizione 2022 dei saloni di Italian Exhibition Group confermano che il viaggio è un bene su cui le persone investono, perché genera arricchimento culturale, benessere fisico, accrescimento delle persone e lo fa in modo immediato e senza vincoli, «unbound» come ricorda il tema scelto per il 2022.



Un successo confermato anche dalla straordinaria visibilità mediatica dell´appuntamento che tra radio, tv, media on line e off line ha superato i 260 milioni di contatti lordi.



I mille buyer esteri provenienti da 50 Paesi, per la maggior parte da USA, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Sud America e Canada, al salone internazionale del turismo di IEG, decretano sul versante dell´incoming l´interesse per le città d´arte, la cultura, l´enogastronomia, il turismo attivo e il segmento lusso in Italia, con le 20 Regioni presenti tra i padiglioni della Fiera di Rimini. Gli agenti di viaggio e i tour operator tra gli stand delle 60 destinazioni estere ritrovano sul mercato italiano la spinta per la prossima stagione invernale a medio e lungo raggio soprattutto verso i climi caldi, così come verso la montagna italiana.



Con 2.200 brand espositori, TTG, SIA e SUN si confermano la piattaforma di comunicazione leader in Italia per l´incoming e l´outgoing che beneficia di due fattori. Il primo, che il calo di presenze nelle strutture ricettive si è fermato al -7% rispetto al 2019, grazie alla performance positiva del trimestre estivo (secondo i dati di Federalberghi). Il secondo, il ´cambio di pelle´ che il turismo ha compiuto nel post pandemia portando all´attenzione dell´industria dei viaggi e dell´accoglienza nuovi modi di vivere la vacanza; su tutti, il fenomeno del ´workation´ cioè la vacanza basata sul profilo del lavoratore che sposta il suo luogo di lavoro in una città diversa. Dal ´southworking´ che conferma il successo delle regioni del Sud Italia nell´interesse dei buyer esteri, al ´daybreak´ nelle città europee o la scoperta di itinerari inediti basati sull´esperienza del cibo e dell´incontro con culture nuove, con la Giordania, partner country del TTG 2022.