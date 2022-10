Arredamento e iniziative nel pub: 3 consigli e idee originali

Attualità

Stai aprendo un pub o vuoi ristrutturarlo, ma non sai come procedere per arredare il locale e come dare un tocco originale che possa essere ricordato dai clienti? Trova un tema da seguire, inserisci dei maxischermi e dei giochi e dai uno stile unico all’arredamento.

Ecco qui di seguito qualche consiglio da seguire per arredare il tuo pub e trovare delle iniziative valide per i tuoi clienti.



Trova e segui lo stile giusto

Divertimento, giochi e intrattenimento

Tema unico del locale

Prima di tutto, quando stai iniziando un’attività di, devida dare all’arredamento e alla struttura interna. Molti pub si prestano a uno stile classico, basato su interni, tavole e panche in legno, con qualche tocco rustico che possa donare calore e accoglienza agli ospiti. Esistono poi molti, con tavoli e sedie in plastica o ferro e tavolini colorati, tutto dipende dalle iniziative, dal nome e da ciò che vorrai fornire ai tuoi clienti.Se è vero che solitamente chi è in un pub vuole chiacchierare, mangiare e bere, è anche vero che l’fa la sua parte. Allestire unaa giochi da tavolo, calcio balilla o biliardino può sicuramente aiutare a far divertire i clienti, ma è anche vero che si possono organizzare iniziative come ladi calcio e altri eventi sportivi, per i quali, ad esempio, si possono allestire gli schermi a led Macropix , per dare un tocco di innovazione e tecnologia agli ambienti. Insomma, qualsiasi tipo di intrattenimento e divertimento, può essere sicuramente d’aiuto a un pub per far sì che i clienti possano restare soddisfatti della serata e tornare, prendendo il locale come punto di riferimento.In fase di rinnovo o apertura di un locale, un’altra idea potrebbe essere quella di trovare un tema da rispettare. Si può pensare a uncome quello di un’epoca storica, ad esempio medioevo, anni 80, antica Roma; ma anche a uno stile che rispecchia qualche tipologia di personaggio, film o grandi classici. Insomma, si può pensare di allestire econ un’unica tematica, che possa essere richiamata da vari aspetti, come il nome dei cocktail o le aree del pub, oltre a poter organizzare degli, dedicati proprio a questo tema.Questo aspetto può essere favorevole ma anche sfavorevole, qualora si scegliesse una tematica troppo di nicchia. Se è vero che gli appassionati di quello stile cercheranno sicuramente il locale, è anche vero che chi non ama particolarmente quegli aspetti, invece, starà alla larga. Pertanto, è una scelta da fare con cura, anche in base al potenziale interesse del tema scelto.Come avrete intuito, arredare un pub può richiedere molte iniziative e idee differenti, ma farlo conè la prima tra tutte, essendo un luogo di aggregazione volto a intrattenere i clienti nel migliore dei modi possibili. Meglio non porsi dei freni, ma allo stesso tempo cercare sempre di pensare come potrebbe piacere ai tuoi clienti l’ambiente che stai realizzando e non solamente come potrebbe piacere a te.