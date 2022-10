Abbinare il vino al cibo: come farlo nel modo migliore

Attualità

08:33 - 17 Ottobre 2022

È abitudine comune accompagnare l’aperitivo o il pasto serale con un buon bicchiere di vino. L’importante è farlo bene! Infatti, per ogni piatto e pietanza esiste l’abbinamento giusto con un particolare tipo di vino. Ciò permette di esaltare i sapori e creare un’armonia inconfondibile di odori.



Allestire una cantina con diverse varietà di vini

Come imparare ad abbinare il vino al cibo?

Abbinare i sapori delle pietanze ai vini

I metodi per abbinare cibo e vino

Abbinamento per concordanza

Abbinamento per contrapposizione

Per riuscire ad abbinare il vino al cibo nel modo migliore è necessario prima di ogni cosa avere un’approfondita conoscenza di quelli che sono i principali vini. Solo successivamente è possibile acquistarli, o in un negozio fisico o usufruendo della vendita di vini online a prezzi vantaggiosi . In una cantina completa e rispettabile non possono mancare:Vini rossi, bianchi e rosè;Spumanti;Vini liquorosi;Passiti;Vini aromatici.Un’importante distinzione va fatta tradi struttura e di buon corpo evivaci e morbidi. Sono queste le principali tipologie di vino che è possibile abbinare alle diverse pietanze. Di solito, tra le caratteristiche che maggiormente incidono sulla scelta vi è l’invecchiamento del vino. In ogni caso prima di scegliere la giusta bottiglia di vino da abbinare al cibo è necessario valutare un’altra serie di elementi.Chi ha il desiderio di imparare in modo impeccabile adpuò seguire dei corsi da degustatore, con la possibilità di diventare un vero e proprio. Tuttavia, per il ruolo fondamentale che ha la cucina oggi, è indispensabile avere qualche nozione di base in modo da sapere qual è il miglior vino da servire con le pietanze preparate.Prima di ogni cosa è importante capire che sapore ha il cibo per decidere, di conseguenza, quali note valorizzare e quali compensare con il vino.Di solito le pietanze possono essere dolci, salate, acide, piccanti e speziate. Di base, un piatto delicato avrebbe bisogno di essere accompagnato da un. Invece, per una pietanza dai sapori forti e decisi l’ideale sarebbe un. Pertanto, un abbinamento giusto è quello in cui le caratteristiche organolettiche del cibo non coprono quelle del vino e viceversa. L’obiettivo è quello di, in cui vino e cibo si esaltano e si completano a vicenda.Tra i molteplici metodi per abbinare cibo e vino ci sono quelli che prevedono uno unL'è quello più semplice in quanto viene fatto su sensazioni gusto-olfattive di cibo e vino simili. Abbinando così, stessi gusti e sapori. In questo senso, per esempio, è giustoL’è leggermente più complesso. Infatti, richiede un’attenta valutazione di tutti i sapori del cibo e di tutti gli elementi caratterizzanti il vino. Per esempio, per una pietanza dalla tendenza dolce, per un giusto abbinamento è necessario scegliere un. Mentre, per una pietanza dalla tendenza amarognola, il giusto vino è quello morbido e dolce.Ecco nel dettaglio altri abbinamenti per contrapposizione possibili: a pietanze grasse è necessario abbinare. A cibi succulenti e cremosi è bene abbinare. Infine, se i cibi sono unti sono perfetti per essere abbinati ache contraddistingue i vini rossi dall’effetto astringente e il sapore amarognolo.