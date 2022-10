La Romagna è terra attrattiva: Rimini, bene efficienza energetica

Attualità

16:15 - 14 Ottobre 2022



La Romagna è un territorio "a misura di persona" più della media italiana. É quanto emerge dalla ricerca EY Human Smart City Index, presentata oggi a Cesena Fiera nel corso di 'Fattore R', il Romagna Economic Forum. Incrociando i dati legati agli investimenti e alle iniziative delle città - che misurano quanto siano già pronte a ridisegnare spazi e tempi intorno alle esigenze delle persone - con i comportamenti dei cittadini sui tre assi strategici della transizione ecologica, della transizione digitale e dell'inclusione sociale, EY ha delineato un ranking che classifica le città italiane in base al loro processo di trasformazione in città "a misura di persona".



La Romagna nel complesso presenta un livello di 'readiness', ossia di prontezza, molto elevata (+30% circa rispetto alla media nazionale), ma l'indicatore legato ai comportamenti dei cittadini e dei lavoratori, con il +7% rispetto alla media italiana, rivela margini di miglioramento. In particolare, nella classifica dei 109 capoluoghi di provincia italiani, Rimini si posiziona in diciassettesima posizione, facendo leva sull'efficienza energetica; Ravenna ottiene il diciottesimo posto grazie a un elevato livello di spesa sociale, ma anche un ottimo punteggio sull'efficienza energetica; infine, Forlì-Cesena chiude in quarantesima posizione, con ottimi punteggi per quanto riguarda efficienza energetica e mobilità sostenibile.



Le città della Romagna 'performano', quindi, molto bene sulle tematiche green e di inclusione sociale, ma risultano penalizzate da alcuni limiti legati perlopiù alla transizione digitale e, in particolare, alle infrastrutture digitali. Nel complesso, la Romagna appare il 51% più attrattiva della media nazionale e il 38% più attrattiva della media regionale per cittadini, talenti e imprenditori.